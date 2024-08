Jogando fora de casa, Independente Atalaia empata jogo de ida das quartas de final da Copa Alagoas Sub-17

Tudo igual no jogo de ida das quartas de final da Copa Alagoas Sub-17. Na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, o Independente Atalaia empatou em 1 a 1 com a equipe do MDO.

A partida foi disputada no estádio da UFAL, em Maceió. A partida de volta está marcada pela Federação Alagoanas para a próxima quarta-feira (7), no estádio Manoel Moreira, em Capela. Atuais vice-campeões do Alagoano da categoria, a equipe atalaiense chega acreditando muito no grande trabalho realizado, para avançar as semifinais.

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto de sucesso idealizado pelo ex-jogador de futebol, o atalaiense Ronaldo Torres, que ao longo desses anos vem alcançando significativos resultados nas categorias de base. Conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes.