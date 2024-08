Com a presença do vice-governador Ronaldo Lessa, PDT homologa candidaturas de Maurício Tenório para prefeito e de Messias Neto para vice

O vice-governador do estado de Alagoas e presidente do PDT, Ronaldo Lessa, esteve presente na convenção do partido em Atalaia, que homologou as candidaturas de Mauricio Tenório para prefeito e de Messias Neto para vice. O evento partidário aconteceu nesta quinta-feira, 1º de agosto, no Plenário da Câmara Municipal.

O encontro também oficializou a chapa proporcional com nove candidatos a vereador. Na ocasião, Lessa destacou a importância do papel de fiscal do povo que o vereador deve ter.

A convenção contou com a presença de lideranças como o deputado Francisco Tenório, o ex-prefeito Chico Vigário e o vereador de Capela Zé Luiz.