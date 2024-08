Em Maceió, Educação de Atalaia participa de evento voltado à primeira infância

Educação de Atalaia esteve presente com as presenças da secretária Glauciane Veiga, de técnicos, de gestores e de coordenadores escolares.

A rede municipal de ensino de Atalaia esteve representada durante o evento Gazeta Summit, realizado com foco na integração para construção de políticas eficientes para as crianças. Promovido pela Organização Arnon de Mello, o evento aconteceu nesta segunda-feira (29), no Centro de Convenções de Maceió.

Com o tema “Primeira Infância: políticas integradas para a construção do futuro”, o Summit Gazeta reuniu especialistas, parlamentares e gestores públicos para discutir o futuro das crianças em Alagoas.

A educação de Atalaia esteve presente com as presenças da secretária Glauciane Veiga, de técnicos, de gestores e de coordenadores escolares.

Continua após a publicidade

“Ótimo momento para fortalecer as políticas públicas voltadas a primeira infância e a elaboração dos planos municipais que servirão como instrumento de fortalecimento das nossas crianças”, destacou a secretária.