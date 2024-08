Em visita ao diretor-presidente Túlio Tenório, vereador Neto Acioli reafirma seu compromisso com a Copervales

A Legislatura 2021-2024 mostrou que uma das maiores geradoras de emprego de Atalaia, a Copervales Agroindustrial, pôde contar na Câmara Municipal com a voz ativa e dinâmica do vereador Neto Acioli, em prol das causas que possibilitaram o fortalecimento daquela indústria em nosso município.

Na tarde desta quarta-feira (31), o vereador Neto Acioli fez uma visita ao seu primo Túlio Tenório, diretor-presidente da Copervales, onde na oportunidade reafirmou mais uma vez sua parceria.

“Uma parceria que vem dando certo durante todo nosso mandato de vereador, onde pude apresentar pautas na Câmara e também diretamente ao Poder Executivo, buscando soluções que beneficiasse aquela região produtiva de nossa Atalaia”, destacou Neto Acioli, que nesta visita esteve acompanhado por seu primo José Claudio Tenório, que vem dando todo apoio a sua pré-candidatura.

A visita serviu também para a Copervales reafirmar seu compromisso com a pré-candidatura do vereador Neto Acioli, em busca de uma parceria ainda mais fortalecida no Legislativo. Neto Acioli conta também com o apoio de uma grande parte dos colaboradores daquela indústria, que enxergam a importância de somarem forças neste objetivo comum.

“Reforçar mais uma vez os meus agradecimentos ao Túlio Tenório e os colaboradores da Copervales, que acompanharam de perto todo o meu trabalho durante este mandato e entendem a importância desta parceria seguir dando bons resultados nos próximos anos. Com isso só quem ganha é Atalaia, pois nossa luta é pela geração de mais empregos diretos e indiretas na região”, completa o vereador Neto Acioli.