Adriano Imperador cumpre promessa e visita Atalaia a convite de Aloísio Chulapa

Neste último domingo, 28 de julho, Atalaia, em Alagoas, foi o cenário de um encontro muito aguardado. Adriano Imperador, ex-jogador de futebol e ídolo de Flamengo, fez sua tão esperada visita à cidade para cumprir uma promessa feita ao seu amigo e ex-companheiro de São Paulo, Aloísio Chulapa.

A visita tem uma história especial: em 2008, Adriano e Chulapa formavam a temida dupla de ataque conhecida como "Torres Gêmeas" no time tricolor. Desde então, Imperador havia prometido que visitaria a terra natal de seu amigo, mas diversos imprevistos sempre adiaram o encontro.

A chegada de Adriano a Atalaia foi marcada por uma recepção calorosa e uma verdadeira festa com direito a churrasco e pagode. Muitos fãs se animaram com a presença do ex-jogador, que teve a oportunidade de conhecer o clube de Aloísio e conversar descontraidamente com os amigos do Chulapa.

Chulapa, visivelmente emocionado, expressou sua gratidão e alegria: "Ontem foi um dia mais que especial na minha vida, na vida da minha família e da minha terra querida Atalaia. Quero agradecer a todos por terem recepcionado meu irmãozinho do coração. Foi top show! Eu estava esperando esse momento e Deus me deu, Adriano Imperador. Torres gêmeas".

Chulapa é um apaixonado por sua terra natal. Adriano Imperador não é o primeiro grande nome do esporte que veio visitar Atalaia a convite de Aloisio. Nomes como Rogério Ceni, Lugano, Muricy Ramalho, Amoroso, Carlos Alberto, entre muitos outros. Em 2017, Chulapa até fez sua despedida dos campos no Estádio Luizão, com uma participação especial da Rainha Marta.