Cicinho Melo parabeniza seu primo Hiltinho pela conquista do 10º título Mundial de futevôlei

Um dos maiores nomes do futevôlei mundial é filho de Atalaia. O atalaiense Hiltinho Melo, ao lado do alagoano Franklin, conquistou neste último domingo (28), mais uma edição do Word Footvolley, na França, somando assim seu 10º título mundial da categoria.

Hiltinho tem suas origens no Distrito Santo Antônio, é primo do vereador e presidente da Câmara, Cicinho Melo.

“Gostaria de parabenizar o Hiltinho por mais uma grande conquista, se consolidando como um dos principais nomes deste esporte no mundo. Hiltinho é orgulho para nossa família, para Atalaia e Alagoas”, destacou Cicinho Melo.