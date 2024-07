Através do Projeto de Sinalização das Ruas, AP3 inicia instalação das placas de identificação no Distrito Ouricuri

Mais um grande projeto desenvolvido pela AP3 visando o resgate da nossa história. Em continuidade as ações do Projeto de Sinalização das Ruas, foi iniciada a instalação das placas com a identificação de cada lugar do Distrito Ouricuri.

Para confecção das placas, a Associação obteve apoio da Câmara Municipal, com a aprovação de um Projeto de Lei, visando tornar oficial os nomes das vias. Contou ainda com o apoio da prefeita Ceci e do então secretário de Governo, Nicollas, em sancionar a Lei n.º 1.196 de 26 de agosto de 2022.

Para tornar possível esse desejo da comunidade, foi necessário ainda a definição de um Código de Endereçamento Postal (CEP) 57.699-000, que é exclusivo do Distrito Ouricuri.

Segundo Cida da Ouricuri, foram mantidos os nomes antes atribuídos pelos proprietários da usina e completados com nomes de pessoas que no passado tiveram importância na produção do açúcar do lugar. “As ações presentes resgatam nomes da história de Ouricuri, promovendo sua valorização”, destaca Cida.

A sinalização em vias rurais e ou urbanas, é necessária para uma circulação segura das pessoas além de orientar condutas para uma convivência no trânsito. Conforme cada lugar, foi possível atribuir elementos urbanos como avenida (01), ruas (13), praças (02), travessa (01), pátio (01) e Mirante (01).

O acesso à comunidade, não possuía identificação. O local recebeu a denominação de Avenida 17 de fevereiro, Coronel João Evangelista da Costa Tenório, cuja data lembra o dia em que a usina encerrou sua produção e finalizou o sonho do Coronel Evangelista, grande precursor do desenvolvimento da agroindústria do açúcar em Ouricuri, Atalaia.

Com o Projeto, a Associação visa manter a identidade e memória de um tempo de vida e trabalho dos moradores de Ouricuri ex-funcionários da extinta usina.