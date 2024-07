Convenção do PT confirma Professor Lesso como candidato a prefeito de Atalaia

O Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, terá candidato a prefeito no município de Atalaia, nas eleições do próximo mês de outubro. Em convenção realizada na tarde deste domingo (28), no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o PT indicou o nome do Professor Lesso para ser o candidato da legenda a Prefeitura de Atalaia.

O vice na chapa majoritária será o jovem Lenisson Pedro, filho do Professor Lesso. Também foi homologada a chapa com os pré-candidatos a vereador pela legenda.

O atalaiense Lesso, que é professor titular do Instituto Federal de Alagoas - IFAL e doutor em Mecânica, vai disputar pela terceira vez a Prefeitura do município. Em um discurso, defendeu políticas mais eficazes de educação, saúde, segurança e assistência social, colocando o cuidado com as pessoas como prioridade de uma futura gestão.

“Gostaria de agradecer a todos os pré-candidatos a vereadores que estão acreditando nessa luta, que é difícil, mas estão pré-candidatos e são eles quem fazem a campanha. Está é a minha terceira candidatura, nesta luta para que o menos favorecido possa ser candidato e que a gente possa trabalhar pela classe trabalhadora, por aqueles mais humildades de Atalaia. Então, é importante que tenhamos em Atalaia uma candidatura de esquerda, que lute pelo trabalhador, pela educação, pela saúde. Nosso lema é tá na hora de mudar, para vê se a gente consegue gerar emprego para os jovens. Agradeço a todos vocês e espero que a população de Atalaia reflita no próximo dia 6 de outubro, vote em um professor e em uma pessoa que possa mudar para melhor Atalaia. Meus parabéns a todos pela luta que vão ter pela frente”, destacou o pré-candidato a prefeito pelo PT.