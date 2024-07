Convenção do Progressistas homologa pré-candidatura de Walkyria Ferro a vereadora de Atalaia.

O Progressistas aprovou, em Convenção Partidária, a pré-candidatura de Walkyria Ferro, popularmente conhecida como Walkyria do Dr. Elvio Brasil, para a disputa do cargo de vereadora do município de Atalaia. O evento partidário aconteceu na tarde deste último sábado (27), na Escola Antônio Amâncio e também confirmou as pré-candidaturas da prefeita Ceci (MDB) a reeleição e de Nicollas ao cargo de vice-prefeito.

“A união e o apoio de todos vem fortalecendo nossa pré-candidatura, para seguirmos ainda mais focados no nosso propósito que é representar com qualidade os atalaienses na Câmara Municipal. Tem muitos que já estão há muito tempo e já fizeram um trabalho, mas tem muitos nomes novos na política atalaiense que tem muito o que mostrar”, frisou Walkyria, que participou da Convenção acompanhado por familiares e amigos.

Em seu discurso, Walkyria fez questão de destacar o nome de seu saudoso esposo, o Dr. Elvio Brasil, que foi um respeitado delegado de polícia e destacado político em Atalaia, sendo vereador por vários mandatos e vice-prefeito do município em dois mandatos.

“Quando falam Walkyria Ferro, pode muitas pessoas não me conhecerem, mas quando diz que é a Walkyria esposa do Dr. Elvio Brasil, todos conhecem, não só por sua trajetória política, mas principalmente pela pessoa amiga e de caráter que ele foi”, comentou a pré-candidata.

Bacharela em Direito, funcionária pública estadual e com formação em design de interiores, Walkyria vem se destacando na realização de um importante trabalho social em Atalaia, iniciado ao lado de seu esposo Dr. Elvio Brasil, que foi continuado por ela através do Instituto Elvio Brasil. “Não tenho dúvidas que na Câmara Municipal, temos condições de ampliar muito mais esse trabalho, contando com o apoio da Ceci e do Nicollas, visando sempre fazer o bem e cuidar de cada atalaiense”.

Ao lado de Ceci e Nicollas, Walkyria destacou que a mudança em Atalaia só não vê quem não quer. “A mudança pregada em 2020 ela de fato veio para Atalaia, só não vê quem não quer. A mudança está nos quatro quantos, por onde passo, por onde ando, as palavras de esperança que existia em 2020, deram lugar a pessoas satisfeitas pelo trabalho da Ceci. Não tenho dúvidas que 2024 será o ano de sua recondução”.