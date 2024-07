Independente Atalaia é derrotado no jogo de ida das semifinais do Alagoano Sub-20.

O Independente Atalaia acabou derrotado por 1 a 0 para o Jaciobá, na tarde deste sábado (27), no jogo de ida das semifinais do Campeonato Alagoano de Futebol sub-20. A partida foi disputada no estádio Manoel Moreira, em Capela. O gol da vitória dos visitantes foi marcado por Leandro.

Apesar da derrota, a equipe atalaiense fez um bom jogo, porém não conseguiu romper a retranca da equipe adversária. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 4 de agosto, no estádio Elísio Maia, em Pão de Açucar.

O Independente chegou as semifinais após derrotar o CSA nas oitavas e o Penedense nas quartas.