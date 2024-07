Convenção do MDB e Progressistas em Atalaia confirma candidatura de Ceci a reeleição e de Nicollas como vice

Em convenção partidária realizada na tarde deste sábado (27), com as presenças do senador Renan Calheiros, do governado Paulo Dantas e do ministro dos Transportes Renan Filho, o MDB ratificou o nome de Ceci como candidata à reeleição no município Atalaia. O evento também homologou a chapa com os pré-candidatos a vereador pela legenda.

Os atalaienses lotaram a Escola Antônio Amâncio em uma clara demonstração de apoio a atual chefe do executivo atalaiense. “Com Ceci, a cidade de Atalaia deu grandes saltos de desenvolvimento e melhorou a vida dos atalaienses. Pra gente seguir avançando, Ceci é a melhor escolha! Juntos, vamos seguir trabalhando por Atalaia”, destacou o governador Paulo Dantas.

“A Cecília é hoje, sem sobra de dúvidas, a mais preparada para fazer outra grande administração em Atalaia. Para governar uma cidade, algumas coisas são fundamentais, a primeira delas é conhecer a realidade do município, é montar uma boa equipe, é saber o que precisa ser feito e, quanto a isso, a Ceci conhece muito bem, porque ela pegou uma cidade em péssimas condições e agora terá condição de fazer um mandato ainda melhor do que o primeiro. A segunda coisa, é que em política ninguém se elege sozinho, só se elege com o povo de Atalaia e hoje o povo de Atalaia, nas ruas e neste ginásio, dar uma grande demonstração de apoio na largada desta campanha”, comentou o ministro Renan Filho.

Na oportunidade, também aconteceu a convenção partidária do Partido Progressistas, que oficializou a escolha do nome de Nicollas Theotônio, para compor a chapa como candidato a vice-prefeito. Advogado, Nicollas foi procurador-geral e secretário de Governo de Atalaia na atual gestão, estando desde o início ao lado da prefeita Ceci neste trabalho que vem desenvolvendo o município de Atalaia. O Progressistas também homologou sua chapa com pré-candidatos a vereador de Atalaia.

A convenção partidária também contou com a presença do vereador de Maceió, Marcelo Palmeira e com uma mensagem enviada pelo presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira.

Em seu discurso, a prefeita Ceci destacou sua emoção com a escolha de seu nome para mais uma disputa eleitoral, visando continuar seu trabalho à frente do município. “Em 2020 as pessoas queriam a mudança, pois Atalaia era uma cidade que não tinha nada, onde as pessoas não tinham o orgulho de bater no peito e dizer eu sou atalaiense. Hoje, após três anos, temos a histórica aprovação de mais de 90 por cento de cada um de vocês. Durante este período de transformação e de mudança, já sabia o quanto era difícil ser mulher na política e enfrentar cada desafio. De lá pra cá, fui apedrejada de todas as formas, mas sempre me mantive firme, porque tenho um propósito de vida e nasci com uma missão, cuidar de cada um de vocês. A minha missão é estar aqui em Atalaia. Quem me colocou aqui foi o povo e foi Deus”.