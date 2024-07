Atalaia tem 32.883 eleitores aptos a votar em 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os dados dos eleitores que estão aptos a votar nas eleições de 2024. No município de Atalaia o número é de 32.883, apontando um aumento de 2.552 eleitores em comparação ao pleito municipal ocorrido em 2020.

Atalaia tem uma quantidade de eleitores próximo do número de habitantes, já que de acordo com o último censo do IBGE de 2022, o município tem 37.512 habitantes. Dos 102 municípios de Alagoas, Atalaia é 11º do ranking com o maior número de eleitores.

Os atalaienses vão às urnas para escolher o Executivo e o Legislativo para o quadriênio 2025 a 2028, no próximo dia 6 de outubro.