Em grande evento para a advocacia alagoana, Anderson Barros lança o livro “IPTU na GAVETA”

Em um grande evento ocorrido na noite desta última sexta-feira (12), no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, o advogado atalaiense Anderson Barros, realizou o lançamento de seu livro “IPTU NA GAVETA”. A obra aborda a questão da renúncia fiscal no Município de Cajueiro-AL, com reflexões que se estendem a diversos municípios do Brasil.

Familiares e amigos do autor estiveram prestigiando o evento, que contou ainda com a participação de advogados e juristas renomados de Alagoas, que realizaram palestras e discussões sobre o tema SOMANDO FORÇAS NA ADVOCACIA.

Anderson Barros, filho do saudoso professor Anilson Alves da Silva, tem uma ampla formação acadêmica. Ele possui mestrados em Administração Pública pelo IPG (Portugal) e em Administração de Empresas pela FCSA/RS, além de um doutorado em andamento em Ciências Jurídicas pela Absolute Christian University. Complementando seus estudos, Anderson possui várias pós-graduações em áreas como Advocacia Cível, Ciências Criminais, Direito Administrativo, Constitucional, Tributário, Previdenciário e Administração Pública. Esta diversificada educação jurídica e administrativa o posiciona como um especialista versátil e profundamente conhecedor dos desafios enfrentados pelos Municípios. Sua experiência profissional inclui trabalho na advocacia de vários Municípios, Ouvidoria Pública, RPPS e liderança no Escritório de Advocacia Barros & Alves.

Continua após a publicidade