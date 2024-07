AP3 realiza ações de melhorias na Quadra de Esportes do Distrito Ouricuri

Obra que vem sendo realizada na Quadra de Esportes José Jelone, no Distrito Ouricuri, vem animando os desportistas daquela localidade, que enxergam como um novo começo para a prática esportiva na região. Segundo Cida da Ouricuri, presidente da Associação AP3, o esporte tem sido uma das prioridades de sua gestão, que conta com uma Diretoria do Esporte.

“Nosso objetivo é implementar ações visando melhorias na estrutura física e na condução das práticas esportivas, buscando assim atender não só ao futebol, mas também ao voleibol e ao basquete,” destaca Cida da Ouricuri.

Assim, a Associação está realizando melhorias na Quadra Jose Jelone com instalação da tubulação de suporte e de tela, contando com pessoal especializado para colocação além de nova pintura do local entre outras ações. Nessa fase a Associação fará ainda a manutenção das traves do futebol e instalando os elementos necessários para colocação da rede de voleibol e do basquete.

A Associação conta com o apoio da Prefeita Ceci, da Secretaria Municipal de Esportes, além da SELAJ - Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.

A Associação sempre em ação, participa de editais públicos na busca de recursos para investir nas instalações e na prática esportiva para que o esporte na comunidade seja com mais qualidade técnica. “Muitas outras ações são necessárias ao local, porém a Associação avança em etapas e logo após a conclusão dos serviços na Quadra, estaremos em condições de retomar o uso do espaço com vários eventos esportivos”, comenta Cida da Ouricuri, presidente da AP3.