Casamento Matuto em Atalaia reúne centenas de pessoas e celebra tradição

A cidade de Atalaia viveu um momento muito especial nesta segunda-feira (24) com um dos eventos mais aguardados do ano: o tradicional Casamento Matuto. O evento, que começou às 14h, reuniu moradores e visitantes para celebrar com muita música, dança e cultura, tornando-se um grande sucesso.

A festa foi animada do começo ao fim, com atrações que fizeram todos caírem no forró. Durante o percurso, os participantes foram embalados pelo ritmo contagiante de Jadson Pegação. Já no palco principal, Ana e Vanessa e Manim Vaqueiro garantiram que ninguém ficasse parado, com apresentações eletrizantes que animaram o público presente.

Além de muita música e diversão, o evento contou com uma premiação especial para as três equipes mais animadas. “As equipes que apresentaram um casal de noivos matuto e a melhor temática de carroça foram premiadas. Tivemos 1º, 2º e 3º lugar”, destacou a prefeita Ceci.

A prefeita também enfatizou a importância de valorizar as tradições culturais de Atalaia. “A cada ano, nosso Casamento Matuto se torna ainda mais especial, celebrando nossas tradições e a alegria do nosso povo. É um orgulho ver toda a comunidade unida nessa festa tão rica em cultura,” disse a prefeita Ceci.