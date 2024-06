Independente Atalaia vence o Lajense por 3 a 1 em partida adiada da primeira rodada do Alagoano Sub-20

O Independente Atalaia venceu o Lajense por 3 a 1, nesta quarta-feira (26), em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Alagoano Sub-20 e se recupera na competição. A partida foi disputada no CT Gustavo Paiva, em Maceió.

Os gols do Independente foram marcados por Maicon, com uma belíssima finalização por cobertura, já nos últimos minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Alisson ampliou o marcado de fora da área e Emanuel decreto a importante vitória para os atalaienses.

O resultado coloca o Independente Atalaia na briga pela classificação para as oitavas de final. O próximo confronto será contra o Murici.

O projeto IAFC vem de uma campanha história com a equipe Sub-17, que recentemente foi vice-campeão alagoana da categoria. Com isso, o Mister Sales subiu oitos atletas do Sub-17 para reforçar a equipe Sub-20. Também se reforçou com o lateral direito Alexandre e o atacante Maicon, autor de um dos gols.