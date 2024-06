São João em Atalaia: casamento matuto promete forró e tradição no dia 24 de junho

A cidade de Atalaia já está em clima de festa junina. No próximo dia 24 de junho, a Vila José Paulino será o palco de um dos eventos mais aguardados do ano: o tradicional Casamento Matuto. A partir das 14h, moradores e visitantes estão convidados a celebrar com muita música, dança e cultura.

A festa promete ser animada do começo ao fim, com atrações que farão todo mundo cair no forró. No percurso, os participantes serão embalados pelo ritmo contagiante de Jadson Pegação. Já no palco principal, Ana e Vanessa e Manim Vaqueiro garantirão que ninguém fique parado.

Segundo a prefeita Ceci, além de muita música e diversão, o evento contará com uma premiação especial para as três equipes mais animadas. “As equipes que apresentarem um casal de noivos matuto e a melhor temática de carroça serão premiadas. Teremos 1º, 2º e 3º lugar”, destacou.

Continua após a publicidade

A gestora também enfatizou a importância de valorizar as tradições culturais de Atalaia. “A cada ano, nosso Casamento Matuto se torna ainda mais especial, celebrando nossas tradições e a alegria do nosso povo. É um orgulho ver toda a comunidade unida nessa festa tão rica em cultura,” disse a prefeita.