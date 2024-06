Filiada ao MDB, Cida da Ouricuri confirma sua pré-candidatura ao cargo de vereadora de Atalaia

Líder comunitária e militante junto às organizações sociais, Cida da Ouricuri confirmou sua pré-canidatura ao cargo de vereadora do município de Atalaia, nas eleições do próximo mês de outubro. Cida está filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido que em Atalaia é comandando pela Prefeita Ceci.

Nessa eleição de 2024, a Cida vem reforçar o lema do partido, ser "ponte para o futuro" e reforça a necessidade de ampliar a presença do MDB nas comunidades e no Distrito Ouricuri, sua terra natal, onde sempre lutou pelas melhorias de tudo e de todos.

Segundo a Cida, 2024 é o momento de alcançar mudanças em prol do desenvolvimento de Atalaia e de sua zona rural, buscando como pauta, renovar os rumos do desenvolvimento local. “Meu compromisso com os cidadãos de Atalaia, de Ouricuri e da bancada do governo será sempre os ideais democráticos, para construir uma cidade melhor com respeito às características de cada região, para seu desenvolvimento, com equilíbrio, moderação, respeito às minorias e combate às discriminações”, destacou a pré-candidata.

Para Cida da Ouricuri, essa eleição de 2024 é o momento de Ouricuri ter seu representante junto à Câmara Municipal de Atalaia.