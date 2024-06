Em bate-papo com jovens de Atalaia, pré-candidato Francisco Batinga apresenta propostas para a juventude do município

Na noite deste último sábado (15), o pré-candidato a vereador de Atalaia, Francisco Batinga, recebeu em suas residência, jovens do município para um importante bate-papo onde foi apresentada propostas para a juventude atalaiense.

"Para assegurar as conquistas sociais tão desejadas pela juventude de Atalaia, é fundamental promover o diálogo com eles e escutar seus diversos pontos de vista, trabalhando juntos para construir um futuro mais promissor para nossos jovens. É imprescindível que a voz da juventude seja ouvida", destacou Batinga.

Entre as propostas apresentadas, está a criação do Núcleo da Juventude em seu gabinete, com o objetivo de promover interação, debates e desenvolvimento de políticas públicas direcionadas aos jovens; a implementação de um processo seletivo destinado a universitários para vagas de estágio em nosso gabinete. Esta iniciativa pioneira em Atalaia visa oportunizar estágios nas áreas de direito, design gráfico e administração; e o projeto “Preparando Jovens para o Futuro”, que oferecerá bolsa de ajuda de custo e, em parceria com o deputado estadual Ronaldo Medeiros, o custeio integral de curso universitário para o jovem selecionado. "O objetivo é que esse jovem acompanhe de perto nosso mandato, preparando-se para um futuro promissor", ressalta o pré-candidato.

"Assumo o compromisso de exercer um mandato participativo e transparente, ouvindo atentamente as demandas da população de Atalaia, para propor soluções legislativas que façam a diferença na vida dos atalaienses", completa Francisco Batinga.