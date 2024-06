Junina Sanfona do Rei é finalista do Forro & Folia 2024.

A linda Junina atalaiense Sanfona do Rei é uma das cinco quadrilhas finalistas do Forró & Folia 2024 e vai se apresentar nesta próxima terça-feira (18), no Sesi Cambona, em Maceió. Na oportunidade, será escolinha a grande campeã que representará Alagoas no Festival de Quadrilhas do Nordeste, em Recife, no dia 22 de junho.

Na fase de classificação, a Sanfona do Rei se apresentou neste último sábado (15), em Paribueira, sendo uma das mais bem avaliadas nos quesitos originalidade, figurino, coreografia, marcador e casamento.

Além da junina atalaiense, disputam o título: Amanhecer no Sertão, Luar do Sertão, Show Nordestino e Canarraiá.

Com o tema VIRAMAR para a temporada 2024, a Sanfona do Rei já vem encantando a todos, apresentando uma história cheia de grandes mistérios. O enredo aborda lutas, desafios e as conquistas de um povo guerreiro.

O concurso de quadrilhas Forró & Folia, promovido pela Organização Arnon de Mello em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de Alagoas.

Confira logo abaixo a apresentação que garantiu a Sanfona do Rei na grande final: