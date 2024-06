Francisco Batinga promete mandato participativo e transparente em Atalaia.

O pré-candidato a vereador por Atalaia, Francisco Batinga, anunciou um compromisso com um mandato participativo e transparente, buscando ouvir as demandas da população para propor soluções legislativas que façam a diferença na vida dos moradores.

"Defendo um mandato participativo e transparente, construído ao lado da nossa gente, ouvindo atentamente as demandas daqueles que sentem na pele as dificuldades da nossa cidade, para que as soluções legislativas propostas possam fazer a diferença e impactar positivamente a vida de cada atalaiense!", afirmou Batinga.

Entre suas propostas, Batinga destacou que, caso eleito, abrirá um processo seletivo para preenchimento de vagas em seu gabinete, uma iniciativa inédita na política de Atalaia. As oportunidades serão destinadas a estagiários nas áreas de direito, design gráfico e administração.

"Podem confiar, atalaienses, pois serão quatro anos de muito trabalho e vamos construir tudo isso juntos!", garantiu o pré-candidato.