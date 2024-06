Azul Real vence o Juventude Porangaba e conquista o título da segunda divisão do Campeonato Atalaiense 2024.

O Azul Real é o campeão da segunda divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2024. A equipe do Povoado Boca da Mata derrotou o Juventude Porangaba nos pênaltis por 6 a 5, após empate no tempo normal em 2 a 2.

A partida foi disputada no Campo da Comesa, em Atalaia, na manhã deste domingo, 9 de junho. Ambas as equipes estão classificadas para a elite do futebol atalaiense em 2025.

Além do título inédito, o Azul Real recebeu medalhas, troféu e uma premiação de 4 mil reais.

A tradicional competição de acesso é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer.