AP3 ressalta importância de um ambiente de vida protegido e equilibrado com o desenvolvimento e crescimento local.

Nesta última quarta-feira, 05 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Associação AP3. como representante de uma coletividade, vem ressaltar a importância de se ter um ambiente de vida protegido e equilibrado com o desenvolvimento e crescimento local.

A Cida, presidente da Associação, destaca ainda que a natureza deu ao Distrito Ouricuri, córregos e rios que contribuem para formar o grande rio do Paraíba, assim como as matas que formam a cobertura da Serra Grande e a Serra da Nacea, hoje protegidas por lei que criou a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica reconhecida mundialmente e que abrange nosso município de Atalaia. Nessas matas, convivem animais silvestres que precisam sobreviver contra ações indevidas dos homens, queimadas e caçadores.

Cida destaca ainda que o meio ambiente envolve também o patrimônio cultural rico em suas histórias e que revelam o modo de produção e vida dos povos no passado, devendo ser protegidos como memória e identidade do lugar. “Proteger o meio ambiente cabe a todo cidadão como já determina a Constituição Federal, visando assegurar condições de vida futura para as gerações. Atalaia tem uma riqueza de Serras, de águas e de um patrimônio cultural que devem ser protegidos por todos nós com apoio da sociedade civil, especialmente com educação ambiental”, destaca a presidente da AP3.

“É na tomada de consciência dos fatos que se inicia as mudanças de valores, atitudes e comportamentos em relação ao meio ambiente e vida em geral. A Associação dispõe de uma pauta ambiental com ações de proteção florestal, áreas degradadas e patrimônio cultural buscando apoio externo para suas execuções”, completa a presidente.