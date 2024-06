Chulapa aponta feitos do CRB em 2024 e acredita no título da Copa do Nordeste: "Tem chance"

A boa fase do CRB em 2024 deixa os torcedores animados para a final da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza. Ídolo do clube, Aloísio Chulapa disse ao ge que conta as horas para ver o time do coração decidir o regional.

O ex-atacante afirmou que o Galo pode, sim, bater de frente com o Fortaleza.

- Tem chance de ser campeão, sim. Apesar de o Fortaleza ser uma equipe forte, mas o segredo é sair de lá com um bom resultado, pelo menos arrancar um empate lá. Dentro de casa, com essa torcida que tem, é o futebol e pode dar certo, sim.

O ex-atacante falou ainda sobre a expectativa que cerca as partidas que podem fazer o CRB entrar para a história.

- Muito importante está na final da Copa do Nordeste. Competição com times fortes, como Vitória, Bahia, time importante do grupo City, Ceará, Sport e outros... Vai o CRB e elimina o Bahia de uma competição dessa. Parabéns!!! Estou muito feliz por ver o nosso Galo ser falado em tudo o que é jornal, tudo o que é programa esportivo.

As finais entre CRB e Fortaleza estão marcadas para esta quarta e o próximo domingo. O primeiro jogo será na Arena Castelão, às 21h30, e a finalíssima no Rei Pelé, às 16h30.