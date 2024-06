No Mês do Meio Ambiente, cooperativa planta 2 mil mudas de reflorestamento no Vale do Satuba

Para marcar o Mês do Meio Ambiente, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) vai promover uma ação de reflorestamento em áreas localizadas no entorno da Usina Uruba, no município de Atalaia, na próxima quarta-feira (5). Serão plantadas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica ao redor de mananciais, bem como em áreas de preservação ambiental e em lotes vizinhos à sede da cooperativa. Ao longo de junho, deverão ser plantadas cerca de 2 mil mudas.

A ação acontece periodicamente, como parte da política de sustentabilidade que é desenvolvida pela cooperativa. Porém, em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Copervales realiza um ato simbólico, com a participação de cooperados e de colaboradores. A iniciativa está prevista para ter início às 8h30. A proposta é promover a conscientização ambiental do público diretamente ligado à Copervales por meio de ações concretas de preservação.

Além da ação de reflorestamento, também está prevista a assinatura de um termo de parceria com uma cooperativa de materiais recicláveis localizada na cidade de Maceió. Com a parceria, todo o material reciclável descartado pela Copervales passará a ser selecionado pela Cooperativa de Recicladores de Alagoas (Cooprel). “Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com a gestão responsável dos resíduos e nosso apoio às iniciativas de reciclagem”, explica a engenheira ambiental Luana Pacífico.

Também no dia 5 de junho, mas no período da tarde, a Copervales realiza o Dia D contra a Dengue. A ideia é criar uma mobilização interna, envolvendo cooperados e colaboradores, para combater eventuais focos do mosquito Aedes aegypti. “Com essa ação, nós visamos promover a saúde, a proteção ao meio ambiente e o bem-estar de todos”, complementa a engenheira ambiental Luana Pacífico.

Copervales - A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) é uma organização localizada no município de Atalaia, com funcionamento na Usina Uruba. A cooperativa é responsável pela geração de aproximadamente dois mil empregos diretos e três mil empregos indiretos, garantindo inclusão social e gerando renda para a região.