Prefeitura de Atalaia realiza primeira audiência pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura.

A Prefeitura de Atalaia, por meio de sua Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, realizou na última terça-feira, 28 de maio, no auditório da Secult, a primeira audiência pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que visa o fomento à cultura e sua aplicação específica em Atalaia.

O encontrou, que contou com a presença de artistas, produtores de cultura e sociedade civil, teve por objetivo definir estratégias efetivas de utilização dos recursos disponíveis em benefício da classe cultural do município e as diretrizes que vão nortear a elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos – PAAR.

“Nossa primeira audiência com os fazedores de Cultura sobre o PNAB foi um importante momento para discutir como essa lei pode beneficiar os artistas locais”, destaca a secretária da Secult Atalaia, Shirley Nogueira.