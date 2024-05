OAB/AL: Sede da Subseção do Vale do Paraíba será inaugurada nesta quarta (29)

O evento será destinado a todos os advogados e advogadas do Vale do Paraíba.

A sede da Subseção Vale do Paraíba da OAB/AL, localizada no município de Atalaia, será inaugurada nesta quarta-feira (29), às 14 horas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Alagoas (OAB/AL), Vagner Paes e o presidente da subseção Márcio Roberto Júnior, estarão à frente da solenidade de entrega das novas instalações.

O evento será destinado a todos os advogados e advogadas do Vale do Paraíba e a entrada será mediante a apresentação da carteira do advogado, com direito a acompanhante.

A subseção, que engloba os municípios de Atalaia, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho, Pilar e Viçosa, funcionará no bairro José Paulino, em Atalaia.

Continua após a publicidade

Com uma ótima estrutura que proporcionará mais conforto e dignidade, os profissionais da região vão passar a contar com todo um suporte da OAB, sem que seja necessário o deslocamento para Maceió ou outras localidades.

A obra foi viabilizada após a doação do terreno por parte da Prefeitura de Atalaia.