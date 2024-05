AP3 avança com ações em prol do desenvolvimento da comunidade do Distrito Ouricuri.

O trabalho da AP3 não para! A Associação segue realizando um importante trabalho em prol do desenvolvimento de toda a comunidade do Distrito Ourcuri. Segundo Cida, presidente da organização, o Estatuto Social da AP3 tem entre suas finalidades, promover ações na agricultura família, onde muitos produtores rurais foram seus fundadores no ano de 2000. “Muitos moradores têm na agricultura a fonte de sustento de sua família”, destaca Cida.

Em recente visita à Brasília, Sônia Goes, assistente social da AP3, esteve no Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Familiar e Combate à Fomes – MDS. “Lá, o que nos foi passado é que a segurança alimentar das famílias só terá efeito com uma maior produção de alimentos no campo, pela agricultura familiar”, comenta a presidente da AP3.

Segundo Cida, os estudos revelam que as transferências de renda e aumento do poder de compra pelas famílias ainda não são suficientes para tirar a fome da situação de grave para moderada. “Por essa razão a Associação vem se mobilizando para obter apoio a seu Projeto Reforço Alimentar, junto ao Sesc, a Emater, a Conab, a Cooperativa, a Secretaria Estadual de Assistência Social e da Secretaria Municipal, como também do SEBRAE e do próprio MDS, onde fez seu Cadastro no projeto Brasil sem Fome”.

A Associação busca obter apoio em várias esferas e continuará realizando este importante trabalho, com projetos em prol das famílias da região.