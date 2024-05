Independente Atalaia empata jogo de ida da semifinal do Alagoano Sub-17

Fora de casa, o Independente Atalaia empatou em 2 a 2 com o MDO pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-17. A partida foi disputada no Estádio Universitário/UFAL, em Maceió, na tarde deste domingo (26).

Os dois gols da equipe atalaiense foram marcados pelo craque Tiago.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 2 de junho, as 15 horas, no estádio O Luizão, em Atalaia.

O Independente Atalaia precisa de uma vitória simples ou de um novo empate para garantir a vaga na grande final da competição.