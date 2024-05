Estreia do Independente Atalaia no Alagoano Sub-20 será remarcada

O Independente Atalaia estrearia no Campeonato Alagoano Sub-20 na tarde deste sábado (25), mas devido a falta de uma ambulância no CT Gustavo Paiva em Maceió, o duelo foi adiado.

As equipes do Independente e do Lajense chegaram a entrar em campo, pousar para foto com a equipe de arbitragem. A nova data para a partida acontecer, ainda será definida e divulgada pela Federação Alagoana de Futebol.

A equipe atalaiense está no Grupo C junto com Murici, Azurra, Lajense e Zumbi. O DZM Passo estaria neste grupo, mas solicitou desistência da competição, sendo assim eliminada pela FAF.

O campeão do Alagoano Sub-20 garante vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2025, da categoria.