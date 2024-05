Para fortalecer a agricultura familiar em Atalaia, Prefeitura realiza a entrega de 4 toneladas de feijão e milho

A gestão da prefeita Ceci vem fortalecendo a agricultura familiar no município de Atalaia. Na manhã desta terça-feira (21), a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Agricultura, esteve no Assentamento Brasileiro realizando a entrega de 4 toneladas sementes, por meio do Programa Planta Alagoas, do Governo do Estado.

São sementes de milho e feijão entregues aos pequenos agricultores de Atalaia, buscando o fortalecimento da economia.

“Nosso objetivo é sempre estimular a produção local, fazendo com que Atalaia se torne referência na produtores de alimentos da agricultura familiar! Contem com o nosso trabalho”, destaca a prefeita Ceci.