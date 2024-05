Independente Atalaia estreia no Campeonato Alagoano Sub-20 no sábado (25), contra o Lajense

Tem início neste final de semana a edição 2024 do Campeonato Alagoano de Futebol categoria Sub-20. A competição é organizada pela Federação Alagoano de Futebol – FAF e contará com a participação de 34 equipes.

O Independente Atalaia participa de mais uma edição do Alagoano Sub-20. Está no Grupo C, junto com DZM Passo, Murici, Azurra, Lajense e Zumbi.

A equipe atalaiense estreia na competição neste próximo sábado (25), as 15 horas, contra o Lajense, no estádio Gustavo Paiva, em Maceió.

De acordo com a FAF, na primeira fase, os clubes jogam em sistema somente de ida. Classificam-se os três primeiros cada grupo, além do clube com melhor campanha que ocupar a quarta posição independente do grupo.

Os confrontos das oitavas e quartas de final serão em jogo único. O sistema de ida e volta será adotado na semifinal e na decisão.

O campeão do Alagoano Sub-20 garante vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2025.

O Independente Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes.