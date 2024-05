Francisco Batinga doa parte do IR para Fundo de Crianças e Adolescentes de Atalaia

O pré-candidato a vereador Francisco Batinga anunciou, através de suas redes sociais, que fez uma doação de R$ 2.253,94 de seu imposto de renda ao Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes do município de Atalaia, no interior de Alagoas. A iniciativa faz parte da campanha “Imposto do Bem”.

Batinga, que é membro do comitê estratégico intersetorial da Primeira Infância do Governo de Alagoas e do comitê gestor estadual para Primeira Infância do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), destacou a importância de apoiar políticas públicas voltadas para a infância.

"Como membro do comitê estratégico intersetorial da Primeira Infância do Governo de Alagoas e do comitê gestor estadual para Primeira Infância do Tribunal de Justiça de Alagoas, reconheço a importância de incentivar políticas públicas relacionadas a esse tema. Por isso, aderi à campanha 'Imposto do Bem' e escolhi destinar parte do meu imposto de renda, no valor de R$ 2.253,94, para o Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes do município de Atalaia. Essa contribuição visa transformar histórias e promover o bem-estar daqueles que mais precisam. Junte-se a nós e faça parte da campanha 'Imposto do Bem'!", escreveu ele em seu Instagram.

A destinação de parte da restituição do IR é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar o trabalho realizado pelos conselhos de direitos que atuam nos municípios alagoanos, fomentando ações e projetos sociais que buscam levar dignidade e garantir os direitos daqueles que mais precisam.

Essa destinação faz parte das ações sociais contempladas nas leis de incentivo fiscal do governo federal e permite que recursos do Imposto de Renda sejam direcionados para fundos especiais.