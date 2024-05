Festa de Nossa Senhora das Brotas em Atalaia é reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Bem Imaterial de Alagoas

As festividades da Matriz de Nossa Senhora das Brotas, realizadas anualmente no dia 2 de fevereiro, em Atalaia, foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Bem Imaterial do Estado de Alagoas. A Lei 9.206 de 15 de abril de 2024 foi sancionada pelo Governador Paulo Dantas.

A proposta aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, foi apresentada pelo deputado estadual Ronaldo Medeiros (PT), atendendo uma solicitação do Instituto Zequinha Batinga.

O objetivo com este reconhecimento é preservar e valorizar essa importante manifestação religiosa e cultural, que faz parte da identidade do município de Atalaia e de todo o estado de Alagoas.

Em suas redes sociais, Francisco Batinga comemorou esta importante conquista para o município de Atalaia. “Essa significativa conquista cultural para Atalaia é resultado da nossa parceria com o amigo Deputado Estadual Ronaldo Medeiros, após ouvir a comunidade católica de nosso município. Estou sempre à disposição para contribuir com o desenvolvimento de Atalaia. Os atalaienses podem contar comigo”.

A partir de agora, o poder público estadual, em parceria com as entidades e a comunidade envolvida na festa, poderá desenvolver ações de preservação, fomento e difusão da Festa de Nossa Senhora das Brotas. Além disso, poderão ser implementadas políticas de incentivo ao turismo religioso e à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.

A Festa da Nossa Senhora das Brotas é uma tradição bicentenária, que remonta ao século XVIII, e envolve a participação ativa da comunidade local. A celebração ocorre anualmente no dia 2 de fevereiro, em honra à padroeira do município. O evento reúne milhares de fiéis e visitantes para prestigiar as manifestações religiosas e culturais que compõem a festividade. A programação inclui procissões, missas, novenas, cavalhadas e apresentações culturais.