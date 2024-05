Atalaia vai receber novas obras e equipamentos por meio do PAC Seleções, do Governo Federal

O município alagoano de Atalaia, na Região Metropolitana de Maceió, será beneficiado com novas obras e equipamentos, através de recursos do PAC Seleções, do Governo Federal.

A cidade ganhará uma creche, uma escola de tempo integral, um espaço esportivo comunitário e um ônibus escolar. Além disso, os atalaienses vão contar também com uma maternidade de Porte I — que comporta entre 70 e 100 leitos, com valor unitário de aproximadamente R$ 103 milhões.

O município de 37,5 mil habitantes, a 45 quilômetros de Maceió, é um dos 48, em todo o país, que se beneficiará de pelo menos quatro intervenções do programa em uma vertente que se conecta com as famílias do pré-natal ao fim do ensino fundamental e ajudam a aprimorar a prestação de serviços públicos. Em Alagoas, além de Atalaia, outras duas cidades receberão pelo menos quatro obras do programa: Santana do Ipanema e Maceió.

Além das obras e equipamento já citados, Atalaia vai receber obras de prevenção a desastres naturais, de contenção nas encostas e morros da cidade, através de recursos obtidos pelo Governo de Alagoas dentro do PAC Seleções.

O PAC Seleções também destinará recursos para uma Unidade Básica de Saúde e uma Unidade Odontológica Móvel – UOM.

Em todo o país, o PAC Seleções vai destinar R$ 15,7 bilhões para viabilizar 3,6 mil obras e equipamentos em 2,4 mil municípios nos 26 estados e Distrito Federal. Serão 36 maternidades, 30 centros de parto normal, 1,1 mil creches e escolas de educação infantil, 685 escolas de tempo integral, 240 espaços comunitários com parquinho, além de 1.500 novo ônibus escolares entregues.