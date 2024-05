Atalaia é contemplada com projeto de fomento rural para mulheres agricultoras.

Atalaia segue avançando no desenvolvimento rural, especialmente para as mulheres agricultoras. O município foi contemplado com o projeto de fomento rural, que abrange 126 famílias e tem como objetivo promover ações estratégicas e fortalecer a participação feminina no setor agrícola.

O Secretário de Agricultura, Elliwelton, ressaltou a importância da iniciativa ao mencionar que os técnicos iniciarão as visitas aos assentamentos na próxima segunda-feira para dar início à implementação do projeto. “Este é um passo importante para fortalecer nossa agricultura e garantir a inclusão das mulheres rurais”.

Ceci também celebrou a boa notícia e anunciou que, além do projeto de fomento rural, na próxima semana a Prefeitura distribuirá kits de irrigação e sementes.

“Estamos empenhados em apoiar nossas agricultoras e fortalecer ainda mais nosso setor agrícola. A agricultura só avança quando todos são incluídos”, concluiu.