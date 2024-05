Mudança temporária: Atendimento da Defensoria Pública passa a funcionar na sede do “Atalaia Prev”

A partir desta semana, a unidade da Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL) no município de Atalaia passará a funcionar temporariamente na sede do Atalaia Prev, localizada no Centro, ao lado dos Correios. A mudança ocorre devido à reforma do fórum do munício, Fórum José Jerônimo de Albuquerque.

Os dias e horários de atendimento permanecem os mesmos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O atendimento é realizado por ordem de chegada, pela Defensora Pública Carina de Oliveira Soares e pela equipe da Defensoria Pública.

Para mais informações sobre endereços e serviços da DPE/AL, disque Defensoria 129. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.