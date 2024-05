Câmara de Atalaia entrega título de Cidadão Honorário ao médico Dr. Renato Rezende

Dr. Renato Rezende recebe o título de Cidadão Honorário do município de Atalaia.

Foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de Atalaia o renomado médico Dr. Renato Rezende Rocha, em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (9), no Plenário da Câmara de Atalaia. A honraria foi proposta pelo vereador Marcos Rebollo, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores.

A cerimônia contou com a presença da deputada estadual Fátima Canuto, do desembargador Orlando Rocha, da ex-secretária de Saúde de Atalaia Fátima Rezende, dos vereadores Marcos Rebollo, Anderson Medeiros, Alexandre Tenório e Tacinho, amigos e familiares do homenageado, e demais presentes.

O título de Cidadão Honorário é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo médico Dr. Renato Rezende aos atalaienses.

Continua após a publicidade

“Muito me orgulha agora ser oficialmente reconhecido como filho desta terra, de gente aguerrida, trabalhadora e comprometida. Como médico, atendo pacientes de Atalaia e do Pilar há mais de 40 anos, sempre fiz esses atendimentos. Mas, já adianto que em respeito aos atalaienses e pelo carinho que tenho por essa terra, já resolvi um novo local para dar continuidade a esse trabalho que considero essencial para a saúde da população de atalaia. Sem dúvidas, meu carinho por essa terra aumenta ainda mais”, destaca o homenageado.