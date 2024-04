Partido Progressistas em Atalaia realiza grande ato de filiação e terá um dos grupos mais fortes nesta eleição

O diretório do Partido Progressistas (PP) em Atalaia realizou nesta quinta-feira (4), um grande ato de filiação de seus pré-candidatos a vereador para as eleições de outubro. O evento aconteceu na Churrascaria Cisne Branco e também contou com a presença do presidente municipal do partido, Nicollas Theotônio e da prefeita Ceci.

Ao longo dos últimos meses o PP em Atalaia vem trabalhando para fortalecer sua base política e, com isso, formar um dos grupos mais fortes na eleição 2024. Sob o comando do presidente municipal, Nicollas Theotônio, o partido pretende conquistar um significativo número de vagas no Legislativo de Atalaia.

A solenidade de filiação também mostrou que o Progressistas seguirá alinhado em apoiar a reeleição da prefeita Ceci.

“Muito feliz com a confiança de todos. Vamos trabalhar no fortalecimento do nosso partido, sob a liderança estadual do deputado Arthur Lira. Vamos em frente por uma Atalaia ainda mais forte”, destacou Nicollas.