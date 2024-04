Vereador Neto Acioli fortalece sua pré-candidatura com o apoio de Wendell Barros e família.

Em reunião realizada no final da tarde desta terça-feira (2), o vereador Neto Acioli ganhou mais um apoio importante à sua pré-candidatura, com a parceria política firmada com o atual suplente de vereador Wendell Barros, para juntos somarem forças no pleito eleitoral de outubro próximo.

O encontro político contou também com a presença da prefeita Ceci e de Nicollas Theotônio.

Filho do ex-vereador Mario Jorge, Wendell Barros foi candidato a vereador pelo PP nas eleições de 2020. Mesmo tendo ficado na condição de suplente, foi um dos destaques daquela eleição, obtendo 495 votos.

Chega para somar e muito ao grupo já fortalecido do vereador Neto Acioli, considerado um dos mais atuantes da atual legislatura e que entra de vez como favorito para continuar na Casa Hilton Agra de Albuquerque, na próxima legislatura.

“Nosso grupo recebe com muita felicidade o apoio do Wendell Barros e também do amigo ex-vereador Mario Jorge, que junto com sua família decidiram marchar junto comigo e com a prefeita Ceci, neste objetivo que é continuarmos representando os atalaienses na Câmara de Atalaia”, destaca Neto Acioli.