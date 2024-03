Vereador Neto Acioli comemora seus 50 anos ao lado de familiares e amigos

O vereador por Atalaia, Neto Acioli, comemorou seus 50 anos de idade na noite deste último sábado (23), com uma animada festa em um espaço de eventos no bairro Bittencourt, ao lado de seus familiares e amigos.

O evento contou também com a presença do ex-deputado estadual e atual secretário de relações federativas de Maceió, Davi Davino Filho e do secretário municipal de Governo, Nicollas Theotônio.

Para animar a festa, muita música ao vivo e de qualidade com o Nosso Grupo, formado por músicos atalaienses.

“Agradecer ao meu bom Deus por tudo que ter feito na minha vida e por poder está completando meus 50 anos de idade, graças a Deus com saúde e coragem para lutar pelo povo da minha terra, que esse é o destino que Deus me deu e eu agradeço muito por isso. Agradecer o apoio da prefeita Ceci, o apoio e a presença do secretário Nicollas. Abraçar a toda a minha família, a minha esposa, as minhas netas, toda a minha família em geral e todos os meus amigos. Abraçar ao amigo Davi Davino Filho, um dos maiores políticos e homem de bem do Estado de Alagoas”, destacou o aniversariante vereador Neto Acioli.

Neto Acioli, que recentemente se filiou ao MDB chefiado em Atalaia pela prefeita Ceci, também reforçou que é pré-candidato a vereador, onde tentará sua reeleição em outubro próximo. “Daqui a alguns meses estamos indo para mais uma batalha, que é permanecer lutando pelo povo do meu município, na Câmara Municipal. Atalaia sabe o quanto tenho lutado pelo povo da minha terra”, completa Neto Acioli.