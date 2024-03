Recuperado de lesão, Neto Moura volta a treinar pelo Mirassol depois de 72 dias afastado.

Depois de passar 72 dias fora se recuperando de lesão, o volante Neto Moura foi liberado pelo departamento médico e voltou aos treinos pelo Mirassol.

O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo logo aos oito minutos do primeiro tempo no empate com a Ponte Preta, na estreia do Leão no Paulistão. Com isso, ele ficou de fora do restante da competição.

O Mirassol, inclusive, divulgou em suas redes sociais um vídeo mostrando o retorno do volante aos gramados.

Neto Moura retornou ao clube no ano passado já com a Série B em andamento e conquistou o seu espaço, se tornando titular. Em 2023 ele entrou em campo 14 vezes com a camisa do Leão.

Recuperado da lesão, o meio-campista tem cerca de um mês para ganhar ritmo até a estreia do Mirassol na competição nacional.

Eliminado na primeira fase do Paulistão, o Mirassol agora dá sequência ao trabalho visando a Série B. O time estreia na competição nacional no dia 20 de abril, sábado, contra o Brusque, fora de casa.