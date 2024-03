Assembleia de Deus divulga Nota de Pesar pelo falecimento do Pr. Adalberto de Almeida Silva

Pastor Adalberto de Almeida Silva, até então pastor do campo eclesiástico de Atalaia.

A Assembleia de Deus no Estado de Alagoas e a Convenção dos Ministros (COMADAL) comunica oficialmente o falecimento do Pastor Adalberto de Almeida Silva, até então pastor do campo eclesiástico de Atalaia.

O mesmo era um dos mais antigos pastores do ministério em atividade. Serviu a Deus em sua peregrinação começando em Água Branca, onde muita perseguição sofreu dos religiosos daquela época, mas, destemido, nunca recuou, e hoje ali há uma boa igreja fruto do seu pioneirismo.

Grande pregador, cheio do Espírito Santo que inspirou muitos jovens obreiros de sua época; zeloso da sã doutrina e dos bons costumes, fiel e leal ao ministério de sua igreja e aos seus líderes eclesiásticos, desde o saudoso Pastor Manoel Pereira, passando pelo também saudoso Pastor José Antônio dos Santos e até a gestão atual.

Um amigo dos colegas de ministério, bem-humorado e querido de todos; dedicado à sua querida esposa, irmã Silvania, e pai amoroso.

Deixou um legado de honra e bom testemunho dentro e fora da igreja. Resta agora a vera certeza de o encontramos no Reino Celestial, ao lado do nosso Senhor, a quem ele tanto amou, não mais num corpo envelhecido e abatido, mas em outro corpo, semelhante ao de Cristo ressuscitado.

O culto fúnebre será às 8:00h deste sábado, dia 23 de março de 2024, no templo sede de Atalaia, seguido pelo sepultamento no Cemitério Eco Memorial, às margens da BR 316, no povoado Mata de Fora, entre Atalaia e Chã do Pilar.

“Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve: felizes os que de agora em diante morrem em união com o Senhor! Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, porque as suas obras os acompanharão.” Ap 14.13.

Pela IEADEAL e COMADAL

Rev. José Orisvaldo Nunes de Lima - Presidente

SÍNTESE BIOGRÁFICA DO PASTOR ADALBERTO DE ALMEIDA SILVA

ADALBERTO DE ALMEIDA SILVA , nascido em 22/11/1945 na cidade de Santa Cruz (RN). Filho do senhor Virgílio Marcos de Almeida Silva e da Senhora Josefa Valentim de Almeida Silva, casado com Silvana Rocha da Silva.

Aceitou a Jesus em 03/10/1962, foi batizado nas águas em 25/05/1964 e batizado com o Espirito Santo em 03/08/1964.





Servindo a Deus na Assembleia de Deus em Alagoas, foi ordenado ao:

• AUXILIAR: 1967

• DIACONATO: 04/06/1976

• PRESBITÉRIO: 02/09/1977

• EVANGELISTA: 01/09/1979

• PASTOR: 30/08/1992





NA CAPITAL DIRIGIU AS IGREJAS DE:

• PONTAL DA BARRA

• TABULEIRO DOS MARTINS





CAMPOS ECLESIÁSTICOS QUE PASTOREOU:

• ÁGUA BRANCA

• PARIPUEIRA

• SANTANA DO MUNDAÚ

• SATUBA

• SANTA LUZIA DO NORTE

• SÃO JOSÉ DA LAGE

• COLÔNIA DE LEOPODINA

• TEOTÔNIO VILELA

• XEXÉU (PE)

• ATALAIA





O seu testemunho ficou registrado entre nós, a propósito dos altos serviços prestados à nossa Igreja. Enquanto vivo, provou pelas suas palavras, ações e comprometimentos como valeu a pena entregar ao Senhor a sua vida. E o Senhor honrou-o nesta terra.

Chamando à eternidade, para junto do Senhor, agora desfruta de todas as bem-aventuranças e de todas as riquezas celestiais guardadas para aqueles que servem ao Senhor de corpo, alma e espírito.

Resta-nos a alegria e a certeza de saber que um dia nos encontraremos com ele “na casa do Pai”. Prestamos-lhe o devido reconhecimento e gratidão pelo seu abnegado serviço e pelo seu exemplo como filho de Deus.

Esposo amoroso e pai dedicado, deixa uma grande lacuna em seu lar, em sua igreja e nos corações dos que o amam.

Apresentamos a toda sua família, os nossos pêsames, orando para que o Senhor os fortaleça e os console.