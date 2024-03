Vereador Neto Acioli se filia ao MDB para fortalecer o partido em Atalaia.

Nesta sexta-feira (22), foi realizado o ato de filiação do vereador por Atalaia, Neto Acioli, ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A solenidade aconteceu na sede do partido, no bairro Jatiúca, e contou com a presença do senador Renan Calheiros, da prefeita de Atalaia, Ceci, do secretário de Governo, Nicolas e demais lideranças do município.

O vereador Neto Acioli chega para fortalecer o partido e ajudar a construir a chapa que dará sustentação a candidatura da prefeita Ceci à reeleição. Ainda mais forte após as novas filiações, o MDB é apontado como favorito para continuar tendo o maior número de vereadores na Câmara de Atalaia.

Na oportunidade, Neto Acioli reafirmou sua pré-candidatura ao cargo de vereador do município de Atalaia, para dar continuidade ao trabalho dinâmico que vem desenvolvendo em seu primeiro mandato, sempre em busca de melhorias para as comunidades do município.