Filiadas ao MDB da prefeita Ceci, Joana D’arck e Valéria Araújo anunciam suas pré-candidaturas a vereadora de Atalaia

O MDB Atalaia, comandado pela prefeita Ceci, ganhou dois grandes reforços para as eleições do próximo mês de outubro. Destaques na atual gestão municipal, a secretária de esportes Joana D’arck e a secretária de assistência social Valéria Araújo, se filiaram na manhã desta sexta-feira (22), ao maior partido do estado e do município.

O ato de filiação ocorreu na sede do MDB, no bairro Jatiúca, em Maceió. As fichas de filiação foram assinadas pelo senador Renan Calheiros, presidente estadual do MDB e pela prefeita atalaiense.

Na oportunidade, Joana D’arck e Valéria Araújo também confirmaram suas pré-candidaturas ao cargo de vereadora na Câmara Municipal de Atalaia, frutos do grande clamor popular e do excelente trabalho que elas vêm desenvolvendo nas secretarias que comandam, com total apoio e parceria da prefeita Ceci.

Com uma gestão dinâmica e humanizada, Valéria Araújo vem conseguindo executar importantes projetos sociais em prol da população mais carente do município. Bolsa Viva Bem, Cartão CRIA, ampliação dos trabalhos do SCFV e do número de beneficiários da Habitação Social, são alguns exemplos do trabalho de destaque que vem sendo realizado no município.

Dinâmico e elogiado também é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretária Joana D’arck a frente da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Com a prefeita Ceci e a secretária Joana D’arck, aquela Secretaria deixou de ter um olhar voltado apenas para o futebol e passou a ofertar e apoiar projetos esportivos de várias modalidades, a exemplo do futsal, basquete e voleibol. A manutenção dos equipamentos esportivos e a realização dos campeonatos de futebol, são compromissos assumidos e que tão bem estão sendo colocados em prática.