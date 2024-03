Vereador Rudinho Rodrigues se filia ao MDB e fortalece a legenda em Atalaia

O vereador Rudinho Rodrigues se filiou, nesta sexta-feira (22), ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de onde disputará o mandato de vereador do município de Atalaia pela segunda vez.

A filiação de Rudinho Rodrigues ao MDB reforça ainda mais a bancada de pré-candidatos a vereador que acompanham a prefeita Ceci, que disputará a reeleição para a majoritária em Atalaia em 2024.

Na solenidade filiação, realizada na sede estadual do partido, em Maceió, o parlamentar teve a ficha assinada pelo senador Renan Calheiros e pela prefeita Ceci. “Estou comprometido a construir pontes e continuar trabalhando para um futuro melhor para todos os atalaienses. Com um passo de cada vez e novamente juntos, seguiremos fazendo o bem e sempre ao lado do povo”, destacou Rudinho.

Na eleição de 2020, Rudinho foi o candidato a vereador mais votado em Atalaia, com 1377 votos recebidos. Em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque, vem desenvolvendo um grande trabalho, com importantes projetos de lei já aprovados e com um destacado trabalho social nas comunidades.