Cicinho Melo, presidente da Câmara de Atalaia, se filia ao MDB e confirma pré-candidatura a vereador

O presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo, se filiou ao MDB e oficializou sua pré-candidatura à reeleição do mandato de vereador. O evento foi realizado na sede estadual do MDB Alagoas, em Maceió.

Na oportunidade, o vereador Cicinho Melo destacou a honra em fazer parte de um grupo que vem trazendo progresso para o município de Atalaia.

“Estou pronto para disputar mais uma eleição em Atalaia, na certeza de que juntos iremos continuar este processo de desenvolvimento do município, que foi iniciado pela gestão da prefeita Ceci em janeiro de 2021”, destaca o pré-candidato a vereador.

Continua após a publicidade

A solenidade contou com a presença do senador Renan Calheiros, presidente estadual do MDB, da prefeita de Atalaia, Ceci, do secretário municipal de Governo, Nicollas e demais pré-candidatos a vereador do município, pelo partido.