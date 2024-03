Prefeita Ceci garante novas filiações ao MDB Atalaia e fortalece o grupo que vai disputar vagas no Legislativo.

O favoritismo de Ceci na majoritária cada vez mais vem dando o tom da campanha no município de Atalaia. E, na manhã desta sexta-feira (22), em um momento histórico para a política local, a prefeita conduziu a filiação dos pré-candidatos pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que vão compor sua principal base de apoio neste pleito eleitoral.

A cerimônia, promovida pelo presidente estadual do MDB, senador Renan Calheiros e pela presidente do MDB em Atalaia, a prefeita Ceci, aconteceu na sede do partido, no bairro Jatiúca, em Maceió. O secretário de Governo, Nicollas, também participou da filiação.

Além dos vereadores Toni Barros, Janaína do Cal, Alexandre Tenório, Anilson Júnior e Fernando Vigário, o partido passa a contar com os vereadores Cicinho Melo (Presidente da Câmara), Rudinho Rodrigues, Lays Melo, Neto Acioli e Tacinho.

Continua após a publicidade

O MDB ganhou ainda importantes nomes para esta disputa, com a oficialização das pré-candidaturas do ex-vereador Marivaldo Souza, da secretária municipal de esportes Joana D’arck, da secretária municipal de assistência social Valéria Araújo e da enfermeira Mercia Cavalcante.

A prefeita Ceci destacou a trajetória de transformação e superação realizada pela atual gestão no município de Atalaia. “Tenho certeza que nossa jornada será de sucesso e que Atalaia irá fazer o maior número de vereadores da história, em 260 anos de Atalaia. Juntos faremos muito mais pelo povo atalaiense, transformaremos nosso município ainda mais. Vamos juntos com o nosso MDB! Vamos juntos por Atalaia”.