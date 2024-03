Ao lado da prefeita Ceci, vereador Toni Barros reafirma seu compromisso com o MDB em Atalaia

O vereador por Atalaia, Toni Barros esteve nesta sexta-feira (22), acompanhando o ato de filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A cerimônia, promovida pelo presidente estadual do MDB, senador Renan Calheiros e pela presidente do MDB em Atalaia, a prefeita Ceci, aconteceu na sede do partido, no bairro Jatiúca, em Maceió

Na oportunidade, o vereador Toni Barros, que já é filiado ao MDB desde o último pleito eleitoral de 2020, pôde acompanhar as filiações de seu irmão, o ex-vereador Marconde Barros e do seu filho Manoel Barros. As fichas de filiação foram abonadas pelo senador Renan Calheiros e pela prefeita Ceci.

“Acompanhei este momento de filiação com um olhar feliz e orgulhoso para o futuro de todos nós. Estamos juntos. O trabalho está só começando”, declarou Toni Barros em suas redes sociais.