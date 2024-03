Hebert e Ryan são campeões do I Torneio de Futmesa realizado pelo Instituto Zequinha Batinga em Atalaia

A dupla formada pelos atalaienses Herbert e Ryan foi a campeã do I Torneio de Futmesa de Atalaia “Girador é Massa”, realizado pelo Instituto Zequinha Batinga (IZB), neste domingo (17), na Praça do Trevo. O evento contou também com o apoio de Francisco Batinga e do deputado estadual Ronaldo Medeiros.

Yuri e Matheus foram os vice-campeões, com a dupla Juan e Thalysson assegurando o terceiro lugar.

Francisco Batinga destacou que incentivar a prática esportiva no município, foi o principal objetivo do Instituto Zequinha Batinga, na realização deste torneio. “Fiquei muito feliz por ver que a gente conseguiu atingir os jovens e colocá-los na iniciação do futmesa, esse esporte está crescendo no Brasil e no mundo”, destaca Francisco Batinga.

“Também foi uma oportunidade de homenagearmos figuras inesquecíveis do Bairro Girador, colocando seus nomes nos troféus que foram entregues aos primeiros colocados”, completa Batinga.